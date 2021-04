Polizei Paderborn

POL-PB: Heizung in städtischer Unterkunft gerät in Brand

Salzkotten (ots)

(mb) Nach einem Kellerbrand einer städtischen Unterkunft am Stadtgraben, bei dem niemand verletzt wurde, mussten alle Bewohner in anderen Wohnungen untergebracht werden.

Das Feuer brach am Mittwoch (14.04.2021) im Heizungskeller des Mehrparteienhauses aus und wurde gegen 18.15 Uhr gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich 17 Bewohner vor dem Haus. Alle hatten das Haus unverletzt verlassen können. Die Feuerwehr löschte den Brand am zentralen Heizungsgerät. Durch die starke Rauchentwicklung schlug sich Ruß im gesamten Gebäude nieder, sodass die Wohnungen derzeit nicht bewohnbar sind. Das Ordnungsamt brachte alle Betroffenen in anderen Häusern unter. Die Kripo hat am Donnerstagvormittag bei ihren Ermittlungen einen technischen Defekt an der Gastherme als Brandursache festgestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

