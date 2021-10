Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Erpel (ots)

Am Donnerstagnachmittag stießen zwei Pkw im Begegnungsverkehr in der Bahnhofstraße in Erpel zusammen, wobei eine 17-jährige Fahrerin aus Erpel leicht verletzt wurde.

