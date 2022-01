Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Reifen an zwei Fahrzeugen zerstochen

Ennepetal (ots)

In der Nacht von Freitag (21:00 Uhr) auf Samstag (10:30 Uhr), wurden an zwei geparkten Fahrzeugen in der Beethoven- und Mozartstraße jeweils einzelne Reifen zerstochen.

