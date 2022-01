Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Unfall am Freitagmorgen auf der Deller Straße

Breckerfeld (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 06:00 Uhr, geriet ein 26-jähriger Ennepetaler auf der Deller Straße mit seinem VW Golf von seiner Fahrspur in den Gegenverkehr und es kam zum Unfall. Der Ennepetaler war in Richtung Breckerfeld unterwegs, als er im Bereich einer Kurve aufgrund von Glätte die Kontrolle über seinen Wagen verlor und auf den Gegenfahrstreifen geriet. Dort kollidierte er zunächst mit der Schutzplanke und anschließend frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 19-jährigen Breckerfelders. Der 26-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Der 19-Jährige sowie der 25-jährige Beifahrer des Golffahrers wurden leicht verletzt und ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme für den Zeitraum von 1,5 Stunden komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell