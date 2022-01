Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Donnerstag versuchten ein oder mehrere Täter in die im zweiten Obergeschoss liegende Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße einzubrechen. Auf bisher nicht bekannte Weise gelangten die Täter in das Haus und versuchten anschließend die Wohnungstür durch Hebeln zu öffnen. Das Öffnen der Tür gelang den Tätern nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell