Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Auffahrunfall auf der Holthauser Straße

Hattingen (ots)

Am Donnerstagmittag war eine 58- jährige Daimlerfahrerin auf der Holthauser Straße in Richtung Hattingen unterwegs. In Höhe der Einmündung Salzweg musste sie ihren Pkw verkehrsbedingt anhalten, da ein vor ihr fahrender Pkw nach links in den Salzweg abbiegen wollte. Die folgende 50-jährige Wuppertalerin bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr mit ihrem Skoda auf den stehenden Daimler auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verletzte sich die Skodafahrerin leicht und sie wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

