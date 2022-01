Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- E-Bike aus Gartenhütte gestohlen

Wetter (ots)

In der Zeit zwischen dem 03.01 und dem 06.01. betraten Unbekannte verbotswidrig ein Privatgrundstück in der Von-der-Recke-Straße und begaben sich dort in den Garten. Hier öffneten sie das unverschlossene Gartenhaus und entwendeten hieraus ein E-Bike der Marke Cube. Das Bike hat einen grau-blauen Rahmen in der Größe 19 Zoll. Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht.

