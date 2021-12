Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP) Biberach/Geislingen - Einbrecher bleiben draußen

Ohne Beute zogen Unbekannte in den vergangenen Tagen in Biberach und Geislingen von dannen.

Ulm (ots)

(BC)Mittwoch oder Donnerstag muss der Einbrecher versucht haben, in die Wirtschaft in der Pfluggasse zu kommen, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Zwischen 23 und 11.30 Uhr versuchte er, eine Tür mit Gewalt zu öffnen. Der Unbekannte scheitete und zog ohne Beute wieder von dannen.

(GP)Ohne Beute blieb auch ein Einbrecher in Geislingen. Am Donnerstag sah ein Zeuge die Spuren des Einbruchs an einer Wohnungstür in der Zillerstraße. Der Unbekannte muss in den vergangenen Tagen dort gewesen sein und versucht haben, in das Haus zu kommen.

In beiden Fällen hat die Polizei die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Viele Einbrüche lassen sich durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindern. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Täter ihr Vorhaben meist schnell auf. Über Sicherungstechnik informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie die Broschüren der Polizei.

