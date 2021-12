Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(HDH) Göppingen/Heidenheim - Fahrer im Rausch

Nicht immer glimpflich endeten am Mittwoch Fahrten, nachdem zwei Männer Alkohol getrunken hatten.

Ulm (ots)

(GP) Gegen 21.15 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge einen Smart, der Schlangenlinien fuhr. Die hinzugerufene Polizei hielt den 48-Jährigen im Reutenbergweg an und kontrollierte ihn, bevor etwas Schlimmeres passieren konnte. Die Beamten rochen Alkohol aus dem Auto. Ein Test bestätigte, dass der Fahrer zu viel davon intus hatte. Er musste mit ins Krankenhaus. Ein Arzt entnahm ihm Blut. Das wird nun untersucht und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der Mann im Blut hatte. Die Beamten behielten seinen Führerschein. Auf den Fahrer kommt nun eine Anzeige zu.

(HDH) Nicht ganz so glimpflich verlief die Fahrt eines 47-Jährigen gegen 21.30 Uhr. Der fuhr in der Schnaitheimer Straße. An der Einmündung zur Wilhelmstraße bemerkte der Mann wohl nicht, dass das Auto vor ihm an der Ampel anhalten musste. Er fuhr in den Mercedes hinein. Die gerufene Polizei roch bei dem Opel-Fahrer Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht. Die Polizei nahm ihn mit ins Krankenhaus. Ein Arzt nahm ihm Blut ab. Seinen Führerschein musste der 47-Jährige abgeben. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2.500 Euro.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld und beeinträchtigt Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

+++++++2393743 2393794

Jürgen Rampf / Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell