POL-UL: (GP) Rechberghausen - Beim Ausparken nicht aufgepasst

Bei einem Unfall am Mittwoch in Rechberghausen wurden drei Fahrzeuge beschädigt.

Ulm (ots)

Kurz nach 21.30 Uhr parkte ein 28-Jähriger in der Bahnhofstraße aus und wollte in Richtung Ortsmitte fahren. Auf die Vorfahrt eines Peugeot hatte der Mann nicht geachtet. Die Autofahrerin war in der Bahnhofstraße ebenfalls in Richtung Ortsmitte unterwegs. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleudert der Ford des Unfallverursachers gegen einen Mercedes, der dort parkte. Der Unfallverursacher sowie seine 29-jährige Mitfahrerin trugen bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Auch die 35-jährige Lenkerin des Peugeot wurde leicht verletzt. Ihre Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 14.000 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

