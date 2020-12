Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Unbekannter scheitert bei Überfall auf Trinkhalle

DuisburgDuisburg (ots)

Am Donnerstag (16. Dezember) ist ein Überfall auf eine Trinkhalle auf der Lakumer Straße gescheitert. Gegen 19:45 Uhr hatte ein maskierter Unbekannter versucht den Inhaber auszurauben, indem er mit einer Schusswaffe in das Geschäft stürmte und den 64-Jährigen aufforderte, ihm die Tageseinnahmen aus der Kasse zu geben. Dem Trinkhallenbesitzer gelang es den Täter abzuwehren, indem er Tierabwehrspray in seine Richtung sprühte. Der Unbekannte rannte daraufhin in Richtung Bürgermeister-Pütz-Straße davon.

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, schlank, schwarze Kleidung, schwarzes Tuch über dem Kopf, blaue Einwegmaske.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Trinkhalle gemacht haben oder Angaben zu dem Verdächtigen machen können, der möglicherweise durch das Tierabwehrspray eine Verletzung im Gesicht bzw. am Auge davongetragen haben könnte. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

In diesem Fall hatte der mutige Inhaber der Trinkhalle Glück, dass er nicht verletzt wurde. Sich gegen einen bewaffneten Räuber zu wehren, ob mit Tierabwehrspray oder anderen Mitteln, kann aber immer auch ein Risiko sein. Räuber sind unberechenbar. Ob ihre Waffen scharf sind, lässt sich oft nur schwer erkennen. Manch ein Verbrecher hat wenig zu verlieren und setzt seine Waffe kurzentschlossen ein, wenn seiner Forderung nicht Folge geleistet wird. Wer überfallen wird, sollte sich keinen unnötigen Gefahren aussetzen und schnellstmöglich die Polizei rufen.

