POL-UL: (GP)(UL) Göppingen/Ulm - Unfälle ohne Verursacher verärgern Autobesitzer

In den letzten Tagen hinterließen Flüchtende in der Region 8.000 Euro Sachschaden.

(GP) Zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag parkte ein Unbekannter aus und beschädigte den Opel eines 21-Jährigen. Danach flüchtete der Unfallverursacher aus der Waldeckstraße. Der Täter lässt roten Lack an dem Opel zurück. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Göppingen (07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Mittwoch gegen 7 Uhr parkte ein 58-Jähriger in der Holzheimer Kronenstraße seinen Audi aus. Wie ein Zeuge berichtete, beschädigte er dabei den Toyota einer 48-Jährigen. Der Beobachter des Unfalls sah, wie der Mann davon fuhr, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Dank des engagierten Zeugen, ermittelte die Polizei den Verursacher. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1.500 Euro. Den Audi-Fahrer erwartet nun eine Anzeige.

(UL) Am Dienstag oder Mittwoch flüchtete ein Unfallverursacher in Gögglingen. Zwischen 18 und 8 Uhr parkte ein Mercedes in der Gersterstraße. In dieser Zeit beschädigte ein Unbekannter das Fahrzeug. Dann fuhr der Unbekannte davon, ohne sich beim Besitzer oder der Polizei gemeldet zu haben. Der Schaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Die Polizei Ulm (0731/1880) ermittelt nun.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

