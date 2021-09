Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Maskierte in Friseursalon

Brilon (ots)

Am Freitag betraten gegen 17.30 Uhr zwei maskierte Täter ein Friseurgeschäft auf der Königstraße. Die Täter gingen zielgerichtet zum Thekenbereich. Hier rissen sie Teile der Kasse aus der Befestigung. Ohne Bargeld flüchteten sie anschließend aus dem Geschäft in Richtung Mariengasse. Bei den Tätern handelt es sich vermutlich um zwei Männer. Beschreibung: Täter 1: korpulente Statur; etwa 1,75 Meter groß; schwarzer Kapuzenpullover; schwarze Jogginghose; schwarz-weißer Rucksack; schwarze Sturmhaube Täter 2: normale Statur; schwarzer Kapuzenpullover; schwarze Jogginghose; weiße Sturmhaube Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell