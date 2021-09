Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebe lenken ab

Medebach (ots)

Mit dem Griff hinter die Verkaufstheke endete am Donnerstag die geschickte Ablenkung einer Mitarbeiterin in einem Geschäft an der Österstraße. Mindestens ein Täter betrat gegen 16.30 Uhr den Laden. Der Mann verwickelte die Mitarbeiterin in ein Gespräch im hinteren Teil des Verkaufsraums. Als der Mann das Geschäft bereits verlassen hatte, bemerkte die Frau den Diebstahl von Bargeld. Dieses befand sich hinter der Verkaufstheke. Vermutlich nutzte ein weiterer Täter die Ablenkung und griff hinter den Tresen. Die Verkäuferin sah einen etwa 50-jährigen, korpulenten Mann während des Gesprächs an der Theke. Möglicherweise handelte es sich bei dieser Person um den Mittäter. Weiter Hinweise liegen bislang nicht vor. Die Tat wurde der Polizei erst am Folgetag gemeldet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

