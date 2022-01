Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rausch in Zelle ausgeschlafen

Kaiserslautern (ots)

Zu seinem eigenen Schutz ist ein Mann aus dem Stadtgebiet am Sonntagnachmittag in Polizeigewahrsam genommen worden. Ein Zeuge hatte kurz nach 16 Uhr die Polizei verständigt und eine hilflose Person gemeldet. Der Mann läge am Fahrbahnrand neben der Bushaltestelle. Gegenüber den eintreffenden Beamten war der 43-Jährige nicht in der Lage sich richtig zu artikulieren. Ebenfalls verweigerte einen Gehversuch. Auch einem Platzverweis für die kam er nicht nach. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,96 Promille. Ein Arzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit, so dass der 43-Jährige unter Polizeiaufsicht seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen konnte. Die "Übernachtung" wird ihm in Rechnung gestellt. |elz

