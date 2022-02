Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dreister Dieb erscheint in einer Tankstelle zweimal innerhalb von 10 Minuten

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, gegen 07:20 Uhr betrat ein Mann ohne Gesichtsmaske die Tankstelle in der Arnulfstraße. Nach der Aufforderung der Angestellten eine Maske anzuziehen, fragte er, ob man ihm denn eine geben könnte. Daraufhin drehte sich die Angestellte kurz um und der Mann ergriff sofort eine Flasche Wodka, mit der er ohne Umschweife die Tankstelle verließ. Gerade einmal 10 Minuten später betrat der Mann erneut die Tankstelle, ohne die zuvor gestohlene Flasche dabeizuhaben. Diesmal trug er eine Schutzmaske. Obwohl er direkt auf die vorherige Tat angesprochen wurde, ging er zielstrebig auf das Verkaufsregal zu und griff sich wieder eine Flasche Wodka. Er entfernte sich in Richtung Leineweberstraße.

Der Mann war 30 - 40 Jahre alt, etwa 1.75m groß und hatte lichtes Haar. Er trug eine schwarze Bomber-Jacke. Die zwei Flaschen Wodka Gorbatschow hatten zusammen einen Wert von 38 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

