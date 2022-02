Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Fensterscheibe an Kindergarten eingeschlagen.

Lippe (ots)

Im Elkenbreder Weg richteten bislang Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (4. - 7. Februar 2022) einen Schaden in Höhe von circa 500 Euro an, in dem sie die Fensterscheibe einer Kindertageseinrichtung einschlugen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Wer Hinweise zur Sachbeschädigung geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 5, Rufnummer (05222) 98180.

