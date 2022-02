Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. LKW gesucht.

Lippe (ots)

Am Freitag (04.02.2022) wich ein 21-jähriger Autofahrer mit seinem Audi an einer Baustelle auf der Hamelner Straße Höhe Einmündung Wehrener Straße einem entgegenkommenden LKW aus und kollidierte mit einer Baustellenbarke. Gegen 14:20 Uhr kam es zu dem Unfall, bei dem an Sachschaden von rund 1100 Euro entstand. Der LKW fuhr in Richtung Bad Meinberg weiter. Es handelt sich nach Zeugenaussage um ein weißes Fahrzeug mit zwei roten Metallcontainern auf dem Anhänger. Hinweise auf den LKW richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090.

