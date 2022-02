Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Festnahmen nach versuchtem Einbruch.

Lippe (ots)

Kurz nach Mitternacht am Mittwoch (09.02.2022) versuchten zwei Männer in ein Juweliergeschäft in der Bruchstraße einzubrechen. Sie warfen dafür einen Pflasterstein in ein Fenster, das jedoch nicht völlig zerstört wurde. Ein Zeuge rief die Polizei. Aufgrund einer Beschreibung der glücklosen Einbrecher eines weiteren Zeugen gelang es den Einsatzkräften nahe des Tatorts zwei Männer festzustellen, die unter dringenden Tatverdacht stehen, den versuchten Einbruchdiebstahl begangen zu haben. Es handelt sich um einen 42-Jährigen und einen 17-Jährigen aus Georgien. Die beiden wurden festgenommen und heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

