POL-E: Essen: Toyota mit Keyless Go-System entwendet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig:

Am Donnerstagmorgen (27. Januar) gegen 7:00 Uhr bemerkte ein 51-jähriger Autobesitzer in der Icktener Siedlung, dass sein Toyota mit Schweizer Kennzeichen entwendet wurde. Am Abend zuvor gegen 19:00 Uhr hatte er den grauen Land Cruiser auf dem Stellplatz vor dem Haus geparkt.

Möglicherweise haben der oder die unbekannten Täter das sogenannte Keyless Go-System geknackt. Dabei kann das Auto schlüssellos, ohne aktive Nutzung eines Fahrzeugschlüssels, gestartet werden.

Das Auto hat eine silberne Dachreling, verdunkelte Scheiben. Im Innenraum befand sich eine hochwertige Campingausrüstung.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem entwendeten PKW oder dem Tathergang machen können. Falls Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/8290./SoKo

