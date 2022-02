POL-ROW: ++ Unfallflucht auf Volksbank-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise ++ Hansalinie A1 - Zu schnell auf nasser Fahrbahn ++ Autokreise auf dem Parkplatz - Verwarngeld für jungen Fahrer ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Unfallflucht auf Volksbank-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Bremervörde. Nach einer Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag auf dem Parkplatz der Volksbank an der Ritterstraße ereignet hat, suchen die Ermittler der Bremervörder Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Ein 48-jähriger Mann hatte seinen grauen Mercedes gegen 16.10 Uhr im hinteren Bereich an der Ausfahrt zur Ritterstraße geparkt. Als er eine halbe Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine lange Schramme fest, die sich über die gesamte Beifahrerseite zog. Vom Unfallverursacher fehlte jede Spur. Hinweise bitte unter Telefon 04761/9945-0 an die Bremervörder Polizei.

Hansalinie A1 - Zu schnell auf nasser Fahrbahn

Groß Meckelsen/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 ist ein 25-jähriger Autofahrer am Dienstagabend verletzt worden. Der Mann war gegen 22 Uhr mit seinem Mercedes zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Sittensen in Richtung Hamburg unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen krachte in die rechte Außenschutzplanke und blieb beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Der Fahrer zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Für die Zeit der Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die A1 voll gesperrt werden.

Nach Unfall auf der Autobahn - Lkw-Fahrer setzt Fahrt fort

Elsdorf/A1. Eine 61-jährige Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Sittensen verletzt worden. Die Frau war gegen 15 Uhr mit ihrem Mercedes-SUV auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Hamburg unterwegs, als ein noch unbekannter Kraftfahrer mit seinem Sattelzug vor ihr vom rechten Hauptfahrstreifen plötzlich auf die Mittelspur wechselte. Die 61-jährige bremste, geriet mit ihrem Wagen ins Schleudern und kollidierte mit einem rechts neben ihr fahrenden Sattelzug. Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Kraftfahrer setzte seine Fahrt fort. Möglicherweise hat er den Unfall nicht bemerkt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 75.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem unfallverursachenden Lkw machen können, melden sich bitte unter Telefon 04282/59414-0 bei der Autobahnpolizei in Sittensen.

Einbrecher stehlen Schmuck

Horstedt. In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in ein Wohnhaus am Moordamm eingebrochen. Auf der Rückseite des Hauses hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnung. Dort durchstöberten sie alle Räume und fanden dabei Schmuck. Mit der Beute entkamen die Einbrecher unerkannt.

Falscher Microsoft-Mann ruft an

Kirchwalsede. Ein angeblicher Mitarbeiter von Microsoft hat am Montagmittag bei einem 64-jährigen Kirchwalseder angerufen. Er teilte dem Mann am Telefon mit, dass es offenbar Probleme mit seinem Computer gäbe. Dann bat der Fremde um eine Legitimation und forderte die Kreditkartendaten von dem Angerufenen. Wie sich später herausstellte, hat der Betrüger damit mehrfach versucht, einige Online-Bestellungen durchzuführen. Bislang ist es noch zu keinem Schaden gekommen.

Autokreise auf dem Parkplatz - Verwarngeld für jungen Fahrer

Bremervörde. Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag auf dem Parkplatz des Markt- und Messegeländes an der Feldstraße übermütig mit seinem BMW einige Runden gedreht. Mit angezogener Handbremse und aufheulendem Motor versuchte er sogenannte Donuts auf der Fläche zu hinterlassen. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Eine Streifenbesatzung konnte das Fahrzeug und den Fahrer antreffen. Sie leiteten gegen den jungen Mann wegen des unnötigen Lärms ein Verfahren ein.

