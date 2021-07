Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand von zwei zu Wohnzwecken umgestaltete Bauwagen in Schwarz (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Polizeirevier Röbel (ots)

Am 01.07.2021, gegen 15:15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand nach Schwarz gerufen. Bei Eintreffen der Kräfte vor Ort brannten zwei baulich miteinander verbundene zu Wohnzwecken umgestaltete ehemalige Bauwagen bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer hat auch bereits auf einen in der Nähe stehenden Pferdeanhänger übergriffen. Zur Brandbekämpfung waren 26 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Schwarz, Mirow und Krümmel eingesetzt. Diese konnten den Brand schnell löschen, jedoch wurden die Bauwagen und der Pferdeanhänger durch das Feuer vollständig zerstört. Zur Brandzeit befanden sich keine Personen in bzw. an den Brandobjekten. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern gegenwärtig an. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell