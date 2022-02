POL-ROW: ++ Unfall an der Parkplatzausfahrt ++ Wem gehört die Schmuckschatulle? ++ Ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn unterwegs ++ Teures Damen-E-Bike gestohlen - Polizei bittet um Hinweise ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Unfall an der Parkplatzausfahrt

Zeven/Aspe. Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Zum Hochkamp sind am Dienstagmittag zwei Menschen verletzt worden. Eine 71-jährige Autofahrerin hatte gegen 12.45 Uhr mit ihrem VW Touran vom Parkplatz des Edeka-Marktes fahren wollen. Dabei achtete sie vermutlich nicht auf den von rechts kommenden Peugeot eines 29-jährigen Mannes. Bei der Kollision zogen sich die Unfallverursacherin und der Fahrer des Peugeot leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über eintausend Euro.

Wem gehört die Schmuckschatulle?

Zeven/Aspe. Bei der Zevener Polizei ist eine Schatulle mit Modeschmuck als Fundsache abgegeben worden. Bislang steht nicht fest, ob jemand seinen Müll entsorgt hat oder ob es sich um Diebesgut handelt. Gefunden wurde die Schatulle an einem Feldweg in Zeven-Aspe. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

Ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn unterwegs

Sittensen/A1. Ohne Fahrerlaubnis ist ein 52-jähriger Autofahrer am Dienstagabend in eine Verkehrskontrolle der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei geraten. Der Mann war gegen 20 Uhr auf der Hansalinie A1 in Richtung Bremen unterwegs, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. An der Anschlussstelle Sittensen lotsten sie ihn von der Autobahn. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass dem 52-Jährigen die Fahrerlaubnis bereits im Oktober 2020 entzogen worden war. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren ein und beschlagnahmte die Autoschlüssel und den Führerschein, den er noch nicht abgegeben hatte.

Autofahrerin war betrunken

Tarmstedt. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am Dienstagabend eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten stoppten ihren Hyundai gegen 18.30 Uhr in der Hauptstraße. Bei der Verkehrskontrolle erkannten sie, dass die 66-jährige Fahrerin offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Demnach war die Frau mit knapp 2 Promille unterwegs. Sie musste eine Blutprobe und auch ihren Führerschein abgeben.

Teures Damen-E-Bike gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Ein noch unbekannter Fahrraddieb hat am Donnerstag vergangener Woche in der Goethestraße ein hochwertiges Damen-E-Bike gestohlen. Die Eigentümerin stellte das auffällige, graue Elektrofahrrrad gegen 17 Uhr verschlossen in der Nähe der Sparkasse ab. Als die Frau nach etwa einer halben Stunde zurückkehrte, war ihr Rad verschwunden. Es handelt sich um ein 26er E-Bike des Herstellers Riese und Müller. Auf dem Gepäckträger war ein brauner Fahrradkorb befestigt. Die Polizei spricht von einem Schaden von über viertausend Euro. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

Vandalen drehen Kreise auf dem Sportplatz - Polizei bittet um Hinweise

Kirchwalsede. Mehr als überflüssigen Schaden haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag auf dem Sportplatz in Federlohmühlen angerichtet. Mit einem ebenfalls noch unbekannten Fahrzeug befuhren sie die Rasenfläche und hinterließen tiefe Furchen. Zur Ermittlung der Vandalen bittet die Polizeistation Bothel unter Telefon 04266/95568-0 um Hinweise.

Bäume gefällt und Holz geklaut - Polizei bittet um Hinweise

Lengenbostel. In den zurückliegenden zwei Wochen haben Unbekannte in einem Waldstück zwischen Freetz und Lengenbostel zwei Kiefern gefällt und das Holz gestohlen. Dadurch ist der geschädigten Eigentümerin ein Schaden von rund eintausend Euro entstanden. Das Waldstück liegt zwischen dem Alten Ziegelweg und der Landesstraße 130 im sogenannten Gänsemoor. Zeugen, die dort in den letzten 14 Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte unter Telefon 04282/59414-0 bei der Polizei in Sittensen.

