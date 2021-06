Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Diebstahl eines Pkw

Am Freitag, 11. Juni 2021, zwischen 16.30 Uhr und 21.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person einen blauen Peugeot 307 von dem Grundstück einer Parzelle eines Campingplatzes in der Kokenmühle. An dem Pkw sind keine Kennzeichen angebracht gewesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 11. Juni 2021, 15.15 Uhr und Sonntag, 13. Juni 2021, 19.30 Uhr, schnitten bislang unbekannte Personen die Brems- und Lichtkabel an einem Fahrrad, welches am Bahnhof stand, durch und montierten den Vorderreifen ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 13. Juni 2021, zwischen 3.00 Uhr und 3.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen mit einer Säge und einem weiteren Werkzeug zwei Bäume in der Goethestraße so stark, dass diese einzugehen drohen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Tuning

Am Montag, 14. Juni 2021, um 20.30 Uhr, geriet ein 20-jähriger Autofahrer aus Lohne in der Franz-Vorwerk-Straße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass Veränderungen an der Reifenkombination und am Fahrwerk vorgenommen wurden, ohne eine erforderliche Begutachtung. Darüber hinaus wurde ein sog. "böser Blick" verbaut, welcher keinerlei Genehmigung aufweist. Den jungen Mann erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 14. Juni 2021, zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen VW Golf, welcher in der Mühlenstraße stand. Es wurden dort Lackkratzer an der linken Fahrzeugseite festgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

