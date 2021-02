Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährdung des Straßenverkehrs

Platten (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Mittwochabend, 24.02.2021, gegen 22:30 Uhr, der Polizei Wittlich einen blauen VW Polo mit BKS-Kennzeichen, der die L 53 zwischen Wittlich und Platten mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Auf dieser Strecke kam der PKW in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommendes Fahrzeug abbremsen musste. Die Fahrt wurde weiterhin mit zu hoher Geschwindigkeit durch die Ortslage Platten fortgesetzt. An der Einmündung Trierer Straße / Moselstraße bog er, ohne sein Tempo zu verringern und den Blinker zu betätigen, in die Moselstraße ab. Zwei PKW, die dem VW auf der Trierer Straße aus Richtung Osann-Monzel entgegenkamen, mussten bis zum Stillstand abbremsen.

Mögliche Zeugen des Vorfalls, insbesondere die entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer, werden gebeten sich bei der Polizei in Wittlich, unter der 06571 9260 oder piwittlich@polizei.rlp.de, zu melden.

