Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Falscher Microsoft-Mitarbeiter macht große Kasse ++ 52-jähriger Autofahrer mit über 2 Promille unterwegs ++

Rotenburg (ots)

Falscher Microsoft-Mitarbeiter macht große Kasse

Sottrum. Um mehr als viertausend Euro ist ein 73-jähriger Mann in der vergangenen Woche von einem falschen Microsoft-Mitarbeiter betrogen worden. Mit der üblichen Masche, dass sein Computer von einem Virus befallen sei, erschlich sich der angebliche IT-Experte einen Fernzugriff auf den PC. Bereitwillig überließ der 73-Jährige die sensiblen Zugangsdaten, auch für das Online-Banking. Damit veranlasste der Betrüger mehrere Abbuchungen.

52-jähriger Autofahrer mit über 2 Promille unterwegs

Rotenburg. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat in der Nacht zum Dienstag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Wagen des 52-Jährigen war den Beamten gegen 1 Uhr früh in der Verdener Straße aufgefallen. Der Fahrer hatte einige ungewöhnliche Lenkbewegungen gemacht. Bis zum Ärztehaus folgten die Polizisten dem Fahrzeug, in der Straße Schäfergarten stoppten sie es. Bei der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch war. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: mehr als 2,1 Promille. Der 52-Jährige musste eine Blutprobe, seinen Führerschein und auch die Fahrzeugschlüssel abgeben.

