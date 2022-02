Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Lohne

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 10. Februar 2022, ereignete sich gegen 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück, in einem Baustellenbereich auf Höhe der Anschlussstelle Lohne/Dinklage.

Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Köln wechselte vom Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle auf den Hauptfahrstreifen und übersah dabei eine dort befindliche Sattelzugmaschine, die von einem 53-jährigen Mann aus Stuhr gelenkt wurde.

Es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Die Unfallbeteiligten blieben dabei unverletzt. Es entstanden Sachschäden in einer Höhe von etwa 8.000 Euro.

Gegen den 57-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

