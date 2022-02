Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Ganderkesee +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 10. Februar 2022, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz am Bahnhof an der Harmenhauser Straße in Ganderkesee leicht verletzt.

Gegen 21:25 Uhr befuhr ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee den Parkplatz an der Harmenhauser Straße. Dabei verwechselte er das Brems- mit dem Gaspedal, geriet auf den Grünstreifen und rollte dort einer 50-jährigen Fußgängerin, ebenfalls aus der Gemeinde Ganderkesee, über den Fuß. Die 50-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Bei der Personalienaufnahme wurde festgestellt, dass der Pkw-Fahrer im Besitz eines gefälschten Führerscheines war. Eine Fahrerlaubnis besitzt der 47-Jährige nicht.

Bei dem Verkehrsunfall entstanden Sachschäden in einer Höhe von etwa 600 Euro.

Die Beamten beschlagnahmten das Falsifikat und leiteten Strafverfahren, aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell