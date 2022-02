Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Räuberischer Diebstahl in Wildeshausen +++ Eine Person leicht verletzt +++ Täter während Fahndungsmaßnahmen festgestellt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 10. Februar 2022, ereignete sich gegen 12:15 Uhr ein räuberischer Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Huntetor" in Wildeshausen.

Ein zunächst unbekannter Täter steckte in dem Einkaufsmarkt zwei Dosen Mineralkapseln in einem Wert von 60,00 Euro ein und verließ den Markt ohne zu bezahlen. Zwei Mitarbeiter bemerkten den Diebstahl und sprachen den Täter daraufhin an, woraufhin dieser handgreiflich wurde und drohte ein Messer zu ziehen. Anschließend ließen die Mitarbeiter von dem Täter ab, sodass dieser flüchtete. Ein Mitarbeiter wurde leicht verletzt.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mithilfe eines Polizeihubschraubers konnte der Täter rund eine Stunde später im Stadtgebiet Wildeshausen festgestellt werden. Es handelt sich um einen 32-Jährigen aus Großenkneten, Ahlhorn. Das Diebesgut oder ein Messer konnten bei dem 32-Jährigen nicht aufgefunden werden. Da der Verdacht besteht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

Auf den Täter kommt nun ein Strafverfahren zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell