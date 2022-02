Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schockanruf +++ Betrüger erbeuten 11.000 Euro in Berne +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter erbeuteten am Dienstag, 08. Februar 2022, insgesamt 11.000 Euro bei einem sogenannten ,,Schockanruf'' in Berne.

Ein 90-jähriger Mann aus Berne wurde am Morgen des 08. Februar von einer bislang unbekannten Täterin telefonisch kontaktiert. Die Frau gab sich als Tochter des 90-Jährigen aus und teilte mit, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben und Geld für die Kaution zu benötigen.

Der Mann kam der Aufforderung nach und begab sich zu seiner Bank in der Weserstraße. Die Bankmitarbeiterin wurde nach den Schilderungen des 90-Jährigen hellhörig. Trotz ihres hohen Engagements und aufmerksamen Vorgehens konnte die Mitarbeiterin nicht verhindern, dass der Mann insgesamt 11.000 Euro von seinem Konto abheben konnte.

Im Anschluss erfolgte gegen 12:25 Uhr die Geldübergabe im Einmündungsbereich der Stettiner Straße/Rostocker Straße.

Der Geldabheber konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Circa 180cm groß - Korpulente Statur - Südeuropäischer Hautton - Circa 45 Jahre alt - Bekleidet mit einer dunklen Daunenjacke mit heller Kapuze, mit einem bunten, größeren Sticker oder Aufnäher auf dem linken Ärmel im Bereich des Oberarmes - Bekleidet mit einer dunklen Stoffhose - Trug eine eckige, Gürteltasche/Bauchtasche bei sich - Sprach einwandfreies Deutsch - Zu Fuß unterwegs

Zudem wurde während der Geldübergabe im Nahbereich ein weißer Pkw des Fabrikats Renault festgestellt. Ob der Pkw im Zusammenhang mit der Tat steht, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake, unter der Telefonnummer 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist noch einmal ausdrücklich daraufhin, auf keine Geldforderungen am Telefon einzugehen. Beenden Sie derartige Gespräche sofort und geben Sie keine Auskünfte am Telefon. Kontaktieren Sie ihre Angehörigen und wenden Sie sich an ihre örtliche Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell