POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfallflucht auf der Autobahn 1 in einer Baustelle im Bereich der Gemeinde Lohne +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 8. Februar 2022, gegen 23:45 Uhr, kam ein/e unbekannte/r Kraftfahrer*in auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück, zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage, in einem dortigen Baustellenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Warnbake.

Die Bake wurde dabei auf den Hauptfahrstreifen geschleudert, wo diese in der Folge von einem Tank-Sattelzug überfahren wurde. Der 50-jährige Fahrer des Tank-Sattelzuges kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ebenfalls mehrere Warnbaken einer Lauflichtanlage.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von rund 10.000 Euro.

Die/der unbekannte Unfallverursacher*in entfernte sich unerlaubt von dem Unfallort. Gegen die Person wurde ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn bittet mögliche Unfallzeugen, sich telefonisch unter der Nummer 04435/9316-0 zu melden.

