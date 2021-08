Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210826 -1033 Frankfurt - Polizeipräsidium: Reopening - Veranstaltung für Berufsinteressierte

Frankfurt (ots)

(hol) Endlich ist es wieder soweit: Das Polizeipräsidium Frankfurt öffnet seine Tore für Berufsinteressierte.

Den Besuchern wird einiges geboten. Neben den wichtigsten Informationen zu den Themen Einstellungsvoraussetzungen, Eignungsauswahlverfahren und Studium, kann man sich an verschiedenen Stationen einen Überblick über den spannenden und vielfältigen Polizeiberuf verschaffen. Dabei können Besucherinnen und Besucher Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte kennenlernen und einen exklusiven Einblick in deren Berufsalltag erhalten.

Die Veranstaltung findet am

04. September 2021,

auf dem Gelände des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main, Adickesallee 70, 60322 Frankfurt am Main, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr,

statt. Neben den Einsatzbereichen Streifendienst auf einem Polizeirevier und Ermittlungsarbeit in einem Kriminalkommissariat werden der Erkennungsdienst, dass einzig bestehende Überfallkommando in Deutschland, die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit und die Schutz- und Rauschgiftspürhunde vorgestellt. Darüber hinaus sind unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände und Dienstfahrzeuge ausgestellt.

Die Plätze für Teilnehmer sind begrenzt!

Teilnahmevoraussetzungen

- Interesse für den Polizeiberuf - Zwischen 16 und 36 Jahre alt - die Einstellungsvoraussetzungen werden erfüllt oder angestrebt

Anmeldung

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis zum 31.08. per E-Mail erforderlich, an:

einstellungsberatung.ppffm@polizei.hessen.de

Die Anmeldung muss folgende Informationen von Interessierten enthalten:

- Name / Geburtsdatum / Anschrift - Telefonische Erreichbarkeit - Bildungsabschluss oder angestrebter Schulabschluss

