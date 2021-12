Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag kurz vor 14 Uhr kam es in der Straße "im Hirschmorgen" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 35-jährige Frau leicht verletzt wurde. Ein 51-jähriger LKW-Fahrer rangierte in der Straße, als die Frau plötzlich hinter das Fahrzeug trat. Dies bemerkte der Fahrer des LKW's zu spät, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Zur weiteren Abklärung wurde die Frau durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

