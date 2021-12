Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall - Beifahrer verletzt

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 20.00 Uhr ereignete sich auf dem Mannheimer Parkring ein Verkehrsunfall an welchem zwei Pkw beteiligt waren. Die 37-jährige Fahrzeugführerin eines VW Sharan befuhr zu diesem Zeitpunkt den Parkring in Richtung Jungbusch. Der 26-Jahre alte Fahrer eines Kia Sorento befuhr den Parkring vom Jungbusch kommend in Fahrtrichtung der Konrad-Adenauer-Brücke. An der Lichtzeichenanlage Parkring / Bismarckstraße war der 26-Jährige gerade im Begriff abzubiegen, als er mit der Fahrzeugführerin des VW Sharan kollidierte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte diese zuvor die rotzeigende Lichtzeichenalage missachtet. Durch den Aufprall beider Fahrzeuge wurde der Beifahrer der Unfallverursacherin leicht am Unterarm verletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Pkw betrug jeweils circa 10.000 Euro. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

