POL-MA: Vollbrand eines Pkw auf der BAB 5

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr wurden auf der BAB 5 auf Höhe von Hemsbach ein brennender Pkw gemeldet. Die Fahrzeugführerin konnte glücklicherweise noch einen nahgelegenen Parkplatz anfahren. Alle Fahrzeuginsassen sowie ein Hund konnten rechtzeitig das Fahrzeug verlassen. An dem Pkw, ein neuwertiger Mercedes, entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 EUR. Die Brandursache ist auf einen technischen Defekt am Fahrzeug zurückzuführen. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten war der Parkplatz bis ca. 19.30 Uhr gesperrt.

