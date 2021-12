Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, BAB 6: Pressemitteilung Nr. 2 nach Verkehrsunfall auf der BAB 6 - Zeugen gesucht

Mannheim, BAB 6 (ots)

Mittlerweile wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Autobahnpolizei Mannheim hat vor Ort die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der bislang unbekannte Fahrer eines grauen 7,5 Tonnen LKW unachtsam die Fahrspur vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt. Der auf dem mittleren Fahrstreifen befindliche 30-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades erschrak, musste nach links ausweichen um das Auffahren auf den LKW zu verhindern und kollidierte hierbei mit einem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden PKW Mercedes Benz eines 27-Jährigen. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Mannheimer Klinik verbracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, bzw. Hinweise auf den grauen 7,5 Tonnnen LKW geben können werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei Mannheim unter 0621/47093-0 in Verbindung zu setzen.

