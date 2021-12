Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Diebstahl aus Kfz - Zeugen gesucht

Weinheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug im Zeitraum zwischen Freitagabend 21.30 Uhr und Samstagmorgen 08.30 Uhr die vordere Seitenschscheibe eines in der Straße Am Holderstrauch abgestellten Pkw ein und entnahm im Anschluss die in der Mittelkonsole des Audis abgelegte Geldbörse des Geschädigten Fahrzeughalters. Zu einem gleich gelagerten Sachverhalt kam es in der Karlsruher Straße. Auch hier wurde die Beifahrerseite eines Pkw eingeschlagen. In diesem Fall kam es jedoch nicht zu einem Diebstahl aus dem Fahrzeuginneren. Aufgrund der Tatortnähe wird derzeit von ein und dem selben Täter ausgegangen. Der entstandene Saschschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Weinheim Tel.: 06201/1003-0 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell