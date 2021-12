Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht weißen Sattelschlepper mit Auflieger

Soest (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag (21. Dezember 2021), gegen 14.15 Uhr, auf der Arnsberger Straße/Wisbyring Ring sucht die Polizei einen weißen Sattelschlepper mit weißem Auflieger. Ein Autofahrer befuhr vor dem Unfall mit seinem roten BMW die Arnsberger Straße in Richtung Innenstadt, als ein weißer Sattelschlepper auf der Linksabbiegerspur, für die Weiterfahrt in Richtung Wisbyring, neben ihm stand. Als die Ampelanlage von Rotlicht auf Grünlicht wechselte, machte der Sattelschlepper einen kleinen Bogen nach rechts und touchierte hierbei den Wagen und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 2.000 Euro ein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell