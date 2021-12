Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Vor Schranke gefahren - Polizei sucht Retter (Nachtragsmeldung)

Anröchte (ots)

Nach dem Zeugenaufruf aufgrund eines Verkehrsunfalls am Dienstag (Pressemeldung 21. Dezember) am Bahnübergang der Kliever Straße in Anröchte bei dem ein 70-jähriger Kraftfahrzeugroller-Fahrer auf den Gleisen lag, hatte sich heute (22. Dezember 2021) der Zeuge bei der Polizei gemeldet. Der 23-jährige Anröchte erklärte jedoch, dass er den Verletzten von den Gleisen ziehen wollte, auf dem Weg dorthin, aufgrund der Glätte, ausrutschte und es ohne Hilfe weiterer Personen zu keinem Zusammenstoß mit dem herannahenden Zug kam. Anschließend hätte er dem Verletzten noch mit einem weiteren Zeugen hochgeholfen und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut. (reh)

