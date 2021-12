Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Drei Leichtverletzte und 45.000 Euro Sachschaden

Soest (ots)

Drei Leichtverletzte und circa 45.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (21. Dezember 2021), gegen 17.30 Uhr, auf dem Senator-Schwartz-Ring/Boleweg. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Brilon befuhr zuvor den Senator-Schwartz-Ring in Richtung Arnsberger Straße. Als er nach links in den Boleweg abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 63-jährigen Autofahrer aus Soest mit seiner 19-jährigen Beifahrerin aus Bad Sassendorf. Durch den folgenden Zusammenstoß wurden alle drei Personen leicht verletzt mit Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus verbracht. (reh)

