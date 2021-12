Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Vor Schranke gefahren - Polizei sucht Retter

Anröchte (ots)

Ein 70-jähriger Kraftfahrzeugroller-Fahrer befuhr am Dienstag (21. Dezember 2021) gegen 09.15 Uhr die Kliever Straße in Richtung Hauptstraße. Aufgrund der tief stehenden Sonne erkannte er weder die heruntergelassene Bahnschranke noch das rote Licht der Bahnschrankenanlage. Er prallte während der Fahrt gegen die heruntergelassene Schranke und fiel auf die Schienen. Von dort wurde er von einem Zeugen heruntergezogen, bevor der herannahende Zug den Bahnübergang queren konnte. Anschließend sei der "Retter" weitergegangen, da er es eilig hatte. Der 70-Jährige wurde mit dem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet den "Retter" sich unter der Telefonnummer 02921-91005300 zu melden. (reh)

