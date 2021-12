Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Schwerpunkteinsatz Kriminalitätsbekämpfung - Aufmerksame Zeugen

Soest (ots)

Bei einem Sondereinsatz zur Kriminalitätsbekämpfung im Soester Innenstadtbereich konnten die Beamten am Montagnachmittag (20. Dezember 2021) gleich mehrere Einsätze mit wahrnehmen. Neben der Bestreifung des Weihnachtsmarktes zur Verhinderung des Taschendiebstahls wurden sie in zwei weitere Einsätze mit eingebunden.

Jugendlicher zeigt Schreckschusswaffe - Zeuge informiert Polizei Gegen 13.45 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Jugendlicher Kindern am Busbahnhof eine Waffe gezeigt haben soll. Zivilbeamte der Polizei konnten anhand der Personenbeschreibung kurz darauf einen 17-Jährigen im dortigen Bereich kontrollieren. Nachdem er versuchte zu flüchten wurde er fixiert und gefesselt. Hierbei verletzte sich ein Beamter leicht. Er blieb jedoch dienstfähig. Bei der Durchsuchung des Jugendlichen konnte eine ungeladene Schreckschusswaffe aufgefunden werden. Die Polizeibeamten nahmen den jungen Mann in Gewahrsam. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Nun muss sich der 17-Jährige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz und Widerstand verantworten.

Zeuge verfolgt flüchtende Diebe und gibt Standortmeldungen durch Eine ältere Dame rief gegen 17 Uhr um Hilfe, als ihre Handtasche vom Gepäckträger ihres Fahrrades durch zwei 26-jährige Tatverdächtige in der Brüderstraße/Kohlbrink entwendet wurde. Ein Zeuge sprach die Männer an, worauf sie mit der Handtasche wegrannten. Im Rahmen der Verfolgung warfen sie ihre Beute weg, die die ältere Dame im Anschluss wieder zurückerhielt. Der Hinweisgeber rannte weiter hinter den beiden Männern her und informierte die Polizei fortlaufend über deren Standort. Sie konnten in der Straße "Kungelmarkt" gestellt werden. Während einer der Tatverdächtigen nach der Personalienfeststellung einen Platzverweis erhielt, nahmen die Beamten den zweiten Tatverdächtigen in Gewahrsam, da der unter Alkoholeinfluss stehende Mann zunehmen aggressiver wurde. Die Polizei bittet die ältere Dame zur Aufnahme ihrer Personalien, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

