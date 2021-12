Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Zeugen informieren Polizei - 33-Jähriger vorläufig festgenommen

Werl (ots)

Nach Zeugenhinweisen konnte die Polizei am Montag (20. Dezember 2021) einen 33-jährigen Mann aus Werl nach dem Verdacht des Wohnungseinbruchs vorläufig festnehmen. Gegen 14.40 Uhr bemerkten zwei Zeugen den Tatverdächtigen, wie er auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Droste-Hülshoff-Straße kletterte und gegen die Balkontür drückte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten kurz darauf im Nahbereich des Tatortes den 33-Jährigen vorläufig festnehmen. Die Balkontür stand offen und ein Fernseher war bereits auf dem Balkon zum Abtransport bereitgestellt. An einem geöffneten Kellerfenster fanden die Beamten zudem noch eine bereitgestellte Soundbar. Der Tatverdächtige streitet den versuchten Diebstahl ab. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell