Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Suche nach vermisster 14-Jährige

Kall (ots)

Die 14-jährige Lyza D. K. ist seit dem 14.06.2021 aus einem Kinder- und Jugendheim in Kall abgängig. Es liegen Erkenntnisse vor, wonach sie sich in letzter Zeit im Bereich Aachen und Herzogenrath aufgehalten haben dürfte.

Die vermisste Jugendliche könnte ebenfalls Beziehungen nach Belgien, insbesondere in den Raum Brüssel, haben.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt der vermissten Jugendlichen machen?

Die Beschreibung der Person und ein Foto finden sich hier:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/kall-vermisste-14-jaehrige-0

Hinweise bitte telefonisch an 02251 799 510 oder 02251 799 0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell