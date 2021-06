Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brennende Mülltönne rechtzeitig weggezogen

Euskirchen (ots)

Bislang Unbekannte setzten Samstagnacht (1.40 Uhr) in der Kessenicher Straße einen direkt vor einem Wohnhaus stehenden Altpapiercontainer in Brand. Möglicherweise wurde eine glimmende Zigarette hineingeworfen. Nur der schnellen Reaktion von Zeugen, die den Container vom Gebäude wegzogen, ist es zu verdanken, dass an dem Gebäude, in dem sechs Parteien wohnen, nur ein geringer Schaden entstanden ist.

