Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Lkw gerieten in Brand

Mechernich-Denrath (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag (1.15 Uhr) wurden zwei Lkw (offener Kasten) auf bisher ungeklärte Weise in Brand gesetzt. Sie parkten in der Wallenthaler Straße. Dabei wurde bei einem Lkw das Heck stark beschädigt. Der andere Lkw geriet in Vollbrand und wurde durch den Brand vollständig zerstört. Die Fahrzeuge wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen.

