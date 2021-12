Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Sichtigvor - Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten und 13.000 Euro Sachschaden

Warstein (ots)

Drei Leichtverletzte und circa 13.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Montagvormittag (20. Dezember 2021), gegen 09.42 Uhr, auf der Möhnestraße in Sichtigvor. Eine 35-jährige Warsteinerin und ihr 42-jähriger Beifahrer aus Warstein befuhren zuvor mit ihrem Wagen die Möhnestraße in Richtung Allagen. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 32-jähriger Autofahrer aus Warstein mit seinem am Straßenrand geparkten Wagen wieder in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei sah er lediglich in den Außenspiegel und ging davon aus, dass er wieder in den Verkehr einfahren könnte. Er übersah jedoch die von hinten kommende Autofahrerin und kollidierte mit dieser. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags im Wagen der 35-Jährigen aus. Alle drei Beteiligten wurden mit Rettungsfahrzeugen leicht verletzt zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

