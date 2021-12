Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Betrügerische Wunderheilerinnen

Soest (ots)

Zwei betrügerische Wunderheilerinnen führten am letzten Freitagnachmittag (17. Dezember 2021), gegen 16 Uhr, auf einem Parkplatz am Kaiser-Otto-Weg eine Soesterin hinters "Licht". Eine der beiden Tatverdächtigen suggerierte ihrem Opfer, dass man sich doch kennen würde. Sie konnte sie auch mit ihrem Vornamen ansprechen und ihr sagen, dass sie einen Sohn habe. Im weiteren Gespräch kam dann eine zweite Tatverdächtige hinzu. Die erste Tatverdächtige erklärte ihr, dass sie mit dieser Frau im übersinnlichen "verbunden" wäre. Man gaukelte ihr vor, dass sie in wenigen Tagen einen Herzinfarkt erleiden würde und die "Wunderheilerin" ihr helfen könne. Für das folgende Ritual sollte das Opfer ein Hühnerei aus dem Kofferraum holen. Sie übergab es mit einem Putzlappen an die Tatverdächtige. Diese wickelte das Ei in den Putzlappen und zerschlug es. Ein nun sichtbarer, schwarzer Wurm würde dafür stehen, dass die Soesterin verhext sei. Nur über ein spezielles Reinigungsritual könne sie wieder ihr Geld und ihren Schmuck säubern und das Unheil abwenden. Die Soesterin fuhr anschließend nach Hause und holte Geld und Schmuck. Bei ihrer Rückkehr auf dem Parkplatz wurden die Wertsachen durch eine der Tatverdächtigen in ein Handtuch gelegt und mittels eines bereits präparierten Handtuchs vertauscht. In diesem Zustand sollte die Soesterin das Bündel mehrere Tage lang aufbewahren. Als sie wieder in ihrem Auto saß, bemerkte sie, dass der Schmuck, beim Schütteln des Paktes, keine Geräusche verursachte. Sie schaute unverzüglich in das Bündel und fand nur noch Papierschnipsel vor. Die beiden "Wunderheilerinnen" hatten sie jedoch bereits vom Parkplatz entfernt.

Tatverdächtige 1

- schätzungsweise über 50 Jahre alt - circa 165 cm groß - stabile Figur - kurze, rot gefärbte Haare mit grauem Haaransatz - sprach fließend russisch - Sie trug zur Tatzeit einen schwarzen Mantel mit schwarzem Fellkragen.

Tatverdächtige 2

- circa 38 - 40 Jahre alt - kleiner als 165 cm - pummelige Gestalt - dunkle Haare - sprach fließend russisch - Sie trug zur Tatzeit eine dunkelbraune Jacke.

Zeugen, die Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell