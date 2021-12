Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Lippstadt - Einbruch in ein Wohnhaus

Am Freitagnachmittag, in der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 18.00 Uhr, drangen bisher unbekannte Personen in ein Wohnhaus in der Borlinghauser Straße ein. In die im Erdgeschoss liegende Wohnung gelangten die Täter, in dem sie auf den Balkon kletterten und die Balkontür aufhebelten. In der Wohnung wurden sämtliche Behältnisse geöffnet und durchsucht. Auf ihrem Beutezug fielen ihnen Bargeld, Schmuck und Elektrokleingeräte in die Hände. Wer in dem fraglichen Zeitraum, verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht hat, möge sich mit der Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 in Verbindung setzen. (AG)

Soest - Bei Pkw-Kollision schwer verletzt

Am Samstagmorgen, gegen 07.50 Uhr, befuhr ein 57 Jahre alter Mann aus Möhnesee mit dem Pkw VW Caddy den Senator-Schwartz-Ring vom Boleweg kommend in Richtung Werler Landstraße. Er beabsichtigte nach links auf das Betriebsgelände der Firma CEAG abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 60 Jahre alte Frau aus Soest mit einem VW Polo den Senator-Schwartz-Ring aus Richtung Kaufland kommend in Richtung Boleweg. Beim Abbiegevorgang missachtete der Caddyfahrer den Vorrang der entgegenkommenden Polofahrerin. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde die Soesterin schwer verletzt. Das Fahrzeug wurde dabei so verformt, dass die Verletzte das Fahrzeug zunächst nicht verlassen konnte. Die alarmierte Feuerwehr befreite die Fahrerin aus dem Fahrzeug. Der Rettungsdienst übernahm vor Ort die Erstversorgung der Verletzten. Im Anschluss wurde sie in ein Soester Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des VW Caddy wurde nicht verletzt. (AG)

Soest-Bergede - Radfahrer von Pkw touchiert

Am Samstagabend befuhr ein 22 Jahre alter Mann aus Möhnesee-Körbecke mit einem Pkw der Marke Daimlerchrysler die Niederbergheimer Straße in Soest-Bergede. Gegen 20.55 Uhr touchierte er einen Fahrradfahrer, der in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Der Radfahrer, ein 22 Jahre alter Mann, ebenfalls aus der Gemeinde Möhnesee, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Rad, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Eine Versorgung der Verletzung vor Ort durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. (AG)

