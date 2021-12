Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Rollerbrand

Werl (ots)

Am Freitag (17. Dezember 2021) wurde die Polizei zum Brand eines Kraftfahrzeugrollers gerufen. Zeugen hatten gegen 08.10 Uhr, das brennende Gefährt auf dem Parkplatz der ehemaligen Zweifachhalle am Heinrich Buchgeister Stadion in der Straße "Zum Salzbach" gemeldet. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Rollderbrand machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

